Palastinsider: Charles brach nach "ungewöhnlich emotionalem" Gespräch mit Anne in Tränen aus

Prinzessin Anne gilt als äußerst fleißig und pflichtbewusst. Ihre Bedeutung innerhalb der Royal Family nahm vor allem in den vergangenen fünf Jahren deutlich zu. Hintergrund sind neben dem Tod ihrer Eltern Elizabeth II. und Prinz Philip das freiwillige Ausscheiden Prinz Harrys und Herzogin Meghans aus dem engeren Kreis der Königsfamilie sowie ihres Bruders Andrew, der wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal in Verruf geriet.