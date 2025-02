Adelsexpertin: Queen wäre mit Prinz Williams Taktikwechsel einverstanden

Der britische Thronfolger Prinz William präsentiert sich seit vergangenem Jahr mit neuem - entspannterem - Look: Er trägt nun sorgsam gestutztes Gesichtshaar in etwa der Länge eines Dreitagebarts. Und auch sonst wollen britische Boulevardmedien eine Veränderung in seinem Auftreten festgestellt haben. William trage nun sportlichere Anzüge und modische weiße Sneakers und schaffe so laut der Zeitung Mirror ein "Gleichgewicht zwischen Komfort und Stil".

Adelsexpertin Jennie Bond zufolge ist Williams neue Taktik der Schlüssel zum Erfolg in Sachen Beliebtheit beim Volk. "Seit einiger Zeit zeigt William, wie er den Job machen will", so Bond im Gespräch mit dem OK!-Magazin. "Ich glaube, es macht ihm Spaß, Menschen zu überraschen - indem er in einem Restaurant Anrufe entgegennimmt, Leute an Burgerbuden bedient oder in einem Pub eine Runde Getränke ausgibt. Ich glaube, William findet es erfrischend, ohne das ganze Brimborium, das normalerweise mit einem königlichen Besuch einhergeht, zu interagieren."

So modern Williams Zugang wirkt: Bond will auch Gemeinsamkeiten mit Queen Elizabeths Stil erkennen. "Für die königliche Familie ist es wichtig, so viel wie möglich mit den Gefühlen der Menschen in Berührung zu kommen, und wie die verstorbene Königin einmal bemerkte, kann Ehrerbietung die Wahrheit verschleiern." Die Adelsexpertin vermutet, "dass William durch die bewusste Einschränkung des Bedürfnisses nach überzeichnetem Respekt einen klareren Weg zur öffentlichen Meinung findet. Und ich glaube, seine verstorbene Großmutter wäre damit sehr einverstanden".

Nahbarer künftiger König Erst kürzlich hatte William einigen Fußballfans von Aston Villa vor dem Spiel beim FC Everton eine große Freude gemacht. Der 42-Jährige, selbst ein großer Fan des Clubs, traf sich in Birmingham mit den Anhängern auf ein Kaltgetränk. Der Nachrichtenagentur PA zufolge hatte William den Verein um das Treffen gebeten, bestellt habe er einen Cider. "Er war ein netter Kerl, sehr bodenständig, und er liebt Villa und die Leidenschaft, die wir alle teilen", sagte ein 18 Jahre alter Fan britischen Medien zufolge. "Ich glaube, wenn er keine anderen Verpflichtungen gehabt hätte, wäre er gerne beim Spiel dabei gewesen." Der künftige König Großbritanniens ist seit seiner Jugend Fan von Aston Villa. Bei der Niederlage des FC Bayern Anfang Oktober in der Champions League war William im Stadion des Premier-League-Clubs live dabei. Seiner Frau Kate machte er zum 43. Geburtstag eine bewegende Liebeserklärung in der Öffentlichkeit: "Die unglaublichste Frau und Mutter. Die Stärke, die du im vergangenen Jahr gezeigt hast, ist beachtlich. George, Charlotte, Louis und ich sind so stolz auf dich", schrieb William am 9. Jänner in einer ungewöhnlich persönlichen Nachricht auf den Social-Media-Plattformen X und Instagram. Er fügte hinzu: "Happy Birthday Catherine. We love you." Signiert war die Nachricht mit einem W für William - ein Zeichen dafür, dass er sie selbst verfasst hat.

Die Princess of Wales hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Mitte Jänner 2024 hatte sie sich einer Operation im Bauchraum unterziehen lassen. Fast zwei Wochen verbrachte sie daraufhin im Krankenhaus. Noch während sie sich von dem Eingriff erholte, erhielt sie eine Krebsdiagnose. Bald darauf begann sie mit einer Chemotherapie.Kate dürfte sich wieder häufiger in der Öffentlichkeit zeigenKate hatte sich während ihrer Erkrankung nach anfänglichem Schweigen mehrmals mit sehr persönlichen Botschaften an die Öffentlichkeit gewandt. Im September hatte sie mit einem aufwendig produzierten Video, das sie mit William und ihren Kindern beim Spazierengehen zeigte, den Abschluss ihrer Chemotherapie verkündet. Inzwischen sei sie in Remission.