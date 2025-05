Sidos Ex-Frauen Charlotte Würdig und Georgina Stumpf packen aus

Vielleicht doch etwas ungewöhnlich: Würdig und Stumpf verstehen sich prächtig. Die Moderatorin war nicht nur bei der Geburt von Stumpfs Kind dabei. Sie nahm ihre Nachfolgerin und das Kind bei sich auf, nachdem sich diese von dem Musiker getrennt hatte. Inzwischen leben die beiden Frauen zusammen in einer WG am Berliner Stadtrand. Sie haben nicht nur eine Freundschaft aufgebaut, sondern starten jetzt auch beruflich gemeinsam durch.

"Es ist nicht so, dass ich es nicht haben möchte oder es verstecken möchte", fügte sie hinzu. "Es ist nur so, man glaubt's kaum, aber ich habe echt 'nen Job", so Würdig.

Ihr "Aufreger der Woche" sei, dass man sie in der Öffentlichkeit eher als "Ex-Frau von" betitelt als beispielsweise als "Unternehmerin", erzählte sie im Podcast. "Das klebt an dir."

Würdig und Stumpf haben jüngst einen gemeinsamen Podcast mit dem Titel "The Real Ex-Wives". In der dritten Folge, die am 20. Mai erschienen ist, sprachen die beiden über ihre unterschiedlichen Beziehungen zu Sido.

Die zweifache Mutter hat in der Tat einiges vorzuweisen. Neben ihrer Laufbahn im TV hat sie drei Unternehmen gegründet. Nur wisse das "kein Schwein da draußen", weil sie immer nur mit ihrem berühmten Musiker-Ex in Zusammenhang gebracht werde.

"Ab dem Moment, wo wir zusammen waren, war ich nur noch 'Frau von' und dann wurde ich 'Ex-Frau von'", so Würdig weiter. Das mache sie wütend. Ihre "Aggression" diesem Thema gegenüber ginge - zu Stumpfs Verwunderung - inzwischen so weit, dass sie kurz davor stehe, ins Rathaus zu gehen und ihren alten Namen zurückzufordern. "Oder einen Doppelnamen. Ich heiße wieder Engelhardt demnächst", kündigte sie an. "Sobald ich die Zeit habe, werde ich es auch machen."

"Wir gehen über ihn, damit du sie kennenlernst"

Auch über ihr gemeinsames Leben nach Sido sprachen Stumpf und Würdig und darüber, wie tief ihre Verbindung mittlerweile sei. "Du und die Kleine, ihr habt auch so eine Bindung. Ich meine, du hast sie von mir gekappt. Das ist so krass", streute Stumpf ihrer Podcast-Kollegin Rosen. Da sie einander in schwierigen Zeiten beigestanden haben, seien sie mittlerweile unzertrennlich. "Charlotte ist einfach das Beste, was mir je passiert ist", schwärmte Stumpf.

Die Influencerin ist sich inzwischen sogar sicher, dass ihre Liaison mit Sido nur der Umweg zu einer ganz anderen Art von Glück war. "Dass das Universum gesagt hat: Ach, weißt du was? Wir gehen über ihn, damit du sie kennenlernst."