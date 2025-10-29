Sia: Hässlicher Sorgerechtsstreit - Drogen-Vorwürfe und Kinderpornografie

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die australische Sängerin Sia hat im März 2025 nach zwei Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Ehemann Daniel Bernard eingereicht. Nun wird berichtet, dass sich das Ex-Paar im Zuge eines nervenaufreibenden Sorgerechtsstreits gegenseitig bitterböse Anschuldigungen an den Kopf wirft. Aus den Scheidungsunterlagen ging hervor, dass die Musikerin und der Onkologe im März 2024 heimlich einen gemeinsamen Sohn bekommen haben. Sia beatragte das Sorgerecht, das ihr Bernard nun streitig machen will.

Sia: Sorgerechtsstreit wird immer schmutziger Laut Gerichtsdokumenten, die dem Promiportal TMZ vorliegen, soll Bernard das alleinige Sorgerecht beantragt haben. Dabei bezeichnete er die Mutter des gemeinsamen Sohnes als "ernsthafte und unmittelbare Gefahr" für das Kind. "Sia ist eine ungeeignete und unzuverlässige Mutter, die mit Drogenmissbrauch und Suchtproblemen zu kämpfen hat und daher nicht in der Lage ist, Summi [Anm. Name des Sohnes] eine sichere und stabile Betreuung zu bieten", zitiert TMZ aus den Unterlagen. "Ich bin der einzige sichere und verlässliche Elternteil für unseren Sohn. Ich bin Arzt, jung, gesund und habe weder Vorstrafen noch Probleme mit Drogen- oder Alkoholabhängigkeit", lauten Bernards Argumente.

Vorwürfe der Drogensucht und Kinderpornografie Der Mediziner behauptet ferner, der Popstar habe sich im vergangenen Monat zwei Wochen lang in einer Klinik in Los Angeles behandeln lassen, nachdem ein Drogentest positiv ausgefallen sein soll - und es mit Absicht verschwiegen haben. Er fordert, dass Sia zu regelmäßigen und unangekündigten Drogentests verpflichtet wird und dass ihre Besuche beim gemeinsamen Sohn lediglich unter Aufsicht, drei Mal wöchentlich auf maximal zwei Stunden beschränkt werden. Sia, die sich vor 15 Jahren zu ihrem früheren Drogenmissbrauch bekannt hatte, wies die Anschuldigungen in einer Stellungnahme zurück. Darin erkläre die 49-Jährige, seit über sechs Monaten clean zu sein. "Dans Versuch, meine frühere Reise zur Nüchternheit auszunutzen, dient keinem legitimen Zweck und zielt lediglich darauf ab, die Tatsachen zu verdrehen und meine Glaubwürdigkeit zu untergraben", lautet Sias Verteidigung. Sie habe bereits regelmäßigen Drogentests für beide Elternteile zugestimmt habe und behauptet, Bernard habe sich geweigert, dem nachzukommen.