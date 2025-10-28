Brust-OP und Facelift: Jennifer Lawrence über Eingriffe nach Geburt
Im Oktober des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Schauspielerin Jennifer Lawrence ihr zweites Kind erwartet. Das bestätigte ihr Sprecher der Vogue. Lawrence war zuvor in einem Restaurant in Los Angeles mit einem Babybäuchlein gesichtet worden. Die Geburt ihres Sohns Cy war Anfang 2022 bekanntgeworden. Vater ist der Galerist Cooke Maroney, mit dem die Schauspielerin seit 2019 verheiratet ist. Mitte März dieses Jahres wurden die beiden abermals Eltern.
Lawrence: Nach 2. Geburt "war nichts mehr wie vorher"
Nun hat Lawrence verraten, nach der Geburt ihres zweiten Kindes eine Brustoperation zu planen. Das verriet der Hollywoodstar dem New Yorker in einem neuen Interview.
Lawrence erzählte, ihr Körper sei nach der Geburt ihres zweiten Kindes nicht mehr derselbe gewesen. "Nach der ersten Schwangerschaft hat sich so ziemlich alles erholt", sagte sie über ihre erste Schwangerschaft. "Nach der zweiten war nichts mehr wie vorher."
Im Frühling werde sie eine Nacktszene vor der Kamera drehen. Auch das scheint ihre Überlegung zu beeinflussen. Wobei Lawrence betonte, dass sie sich auch operieren lassen würde, selbst wenn sie keine Schauspielerin wäre. Auch wenn sie gestand: "Vielleicht würde ich nicht so schnell zum Termin eilen. "Aber ich denke schon", fügte sie ehrlich hinzu.
Auch sonst gab sich Jennifer Lawrence unerwartet offen, wenn es darum ging, darüber zu sprechen, ob sie bisher schon kosmetische Eingriffe vornehmen hat lassen. Sie verriet, sich Botox spritzen zu lassen. Dabei achte sie aber darauf, beim Schauspielern ihre Stirn noch bewegen zu können. Auf Filler würde die zweifache Mama verzichten, weil diese auf der Kamera zu sehen seien. Dafür kann sie sich durchaus vorstellen, sich eines Tages einem Facelifting zu unterziehen. "Glauben Sie mir, ich werde es tun!", sagte Jennifer Lopez über ein mögliches Lifting in der Zukunft.
