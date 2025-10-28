Brust-OP und Facelift: Jennifer Lawrence über Eingriffe nach Geburt

Im Oktober des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Schauspielerin Jennifer Lawrence ihr zweites Kind erwartet. Das bestätigte ihr Sprecher der Vogue. Lawrence war zuvor in einem Restaurant in Los Angeles mit einem Babybäuchlein gesichtet worden. Die Geburt ihres Sohns Cy war Anfang 2022 bekanntgeworden. Vater ist der Galerist Cooke Maroney, mit dem die Schauspielerin seit 2019 verheiratet ist. Mitte März dieses Jahres wurden die beiden abermals Eltern.

Lawrence: Nach 2. Geburt " war nichts mehr wie vorher"

Nun hat Lawrence verraten, nach der Geburt ihres zweiten Kindes eine Brustoperation zu planen. Das verriet der Hollywoodstar dem New Yorker in einem neuen Interview.

Lawrence erzählte, ihr Körper sei nach der Geburt ihres zweiten Kindes nicht mehr derselbe gewesen. "Nach der ersten Schwangerschaft hat sich so ziemlich alles erholt", sagte sie über ihre erste Schwangerschaft. "Nach der zweiten war nichts mehr wie vorher."