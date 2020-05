„Show-Mobile“ in Hinterglemm

Hände weg von Tattoos, wenn man jung ist und vorhat, mehrmals zu heiraten. Denn Sir Bob Geldof s Tochter Peaches – Stargast beim 6. „Snowmobile-Race“ in Saalbach Hinterglemm – läuft immer noch mit dem Namen ihres Ex-Mannes Max Drummey auf der Hand herum. Ehemann Nummer 2, Sänger Thomas Cohen , verewigte sich dafür heuer am 8. September mit einem riesigen Brillant-Ehering.

Peaches und Thomas heirateten übrigens in jener Kirche in Kent, in der sich ihre Eltern vor 26 Jahren trauten. Eine Ehrenrunde auf dem Snowmobile ließ die Lifestyle-Journalistin aus. Geldof: „Ich darf nicht, denn ich bin im 5. Monat schwanger.“ Es wird ein Bruder namens Phaedra für ihren 7 Monate alten Sohn Astala . Ob das Brit-Girl genauso an Übelkeit leidet wie ihre Landsmännin Herzogin Kate? „Nein, mir geht es viel besser als Kate. Aber bei meiner ersten Schwangerschaft hatte ich die gleiche Krankheit wie sie, das war wirklich furchtbar.“

Helmut Werner , der Peaches zur „ Formel 1 des Winters“ holte, erzählte eine nette Anekdote: „Als wir in Saalbach ankamen, ist gerade jemand aufgetreten, der ,Hey Baby‘ gesungen hat. Sie hörte das und fragte, ist das DJ Ötzi ?“ Da hat selbst ein Star wie er gestaunt.