Shia LaBeouf: Scheidung von Mia Goth - und neue Liebe

Gemunkelt wird zudem darüber, dass der Charakterdarsteller ("Nymphomaniac", "Man Down") schon wieder frisch verliebt sein soll. Und Shias angebliche Neue ist keine Unbekannte: Laut Daily Mail soll der Mime schon seit Monaten Robert Pattinsons Ex-Verlobte, die britische Musikerin FKA Twigs, daten. Erst vor wenigen Tagen wurden die beiden beim Verlassen von FKA Twigs Wohnung (ganz gemütlich, in Shorts und Jogginghose) in London gesichtet.

Ein Insider will zudem wissen, dass die beiden mehr als nur Freunde sind. "Sie sind sehr glücklich und haben eine gute Zeit", zitiert die Daily Mail die Quelle.