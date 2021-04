Zurück aus der Versenkung: Das große Comeback von "Charlies Angel" Lucy Liu

Ab den 1990er Jahren war Lucy Liu in Hollywood erfolgreich als Schauspielerin unterwegs. Ihr Durchbruch gelang der in Queens geborenen Tochter von chinesischen Einwanderern mit der Serie "Ally McBeal". Zu ihren wohl erfolgreichsten Rollen gehört die der Alex in "3 Engel für Charlie", wo sie an der Seite von Cameron Diaz und Drew Barrymore zu sehen war - sowie ihre Auftritte als Hauptantagonistin O-Ren Ishii in den beiden "Kill Bill"-Filmen von Regisseur Quentin Tarantino.

Langjährige Karriereflaute

In den vergangenen Jahren wurde es dann aber vergleichsweise ruhig um Liu, die Ende August 2015 durch die Hilfe einer Leihmutter Mama eines Sohnes geworden ist. Seit Ende der Nullerjahre war die Schauspielerin hauptsächlich in Serien zu sehen oder arbeitete als Synchronsprecherin. So verlieh sie unter anderem in der Fortsetzung von "Mulan" der gleichnamigen Prinzessin ihre Stimme.

Ihre Leinwandabstinenz führte sogar dazu, dass in diversen Internetforen darüber spekuliert wurde, ob der "Charlies Angels"-Star vielleicht seine Karriere an den Nagel gehängt habe. Untätig war Liu in den vergangenen Jahren aber nicht. Neben ihren Serienengagements und Synchronsprecherjobs versuchte sich Liu auch als Produzentin und Regisseurin.