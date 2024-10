Shawn Mendes: Tour-Abbruch war "beste Entscheidung"

"Die Tournee abzusagen war bei weitem die schwierigste Entscheidung meines Lebens und bei weitem die beste Entscheidung meines Lebens", sagte der 26-Jährige im Podcast "On Purpose with Jay Shetty". "Sie hat mir ein Leben geschenkt, weißt du? Sie gab mir Zeit, so viel über mich selbst zu entdecken."