Sharon Stone mit blauem Auge: "Diese Reise war hart. Ich bin härter"

Sie musste in der Nacht auf die Toilette und hat sich dabei am Marmor gestoßen, wie sie in einem Instagram-Video aufklärt. "Mir hat niemand was getan, mir geht’s gut und ich habe eine großartige Zeit. Aber, das Auge ist wirklich ein toller Hingucker. Ihr solltet sehen, was ich mit dem Marmorboden gemacht habe", meinte sie da lachend.