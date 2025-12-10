Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Den 22. Juli 2025 werden Rock-Fans nie mehr vergessen: an diesem Tag nämlich starb Musik-Legende Ozzy Osbourne, Frontman von "Black Sabbath", im Alter von 76 Jahren. Seine Familie – Ehefrau Sharon, Tochter Kelly und Sohn Jack – sind immer noch in Trauer. Nun aber gab Sharon Osbourne (73) ein erstes Interview nach dem Tod ihres Ehemanns. In der Sendung "Uncensored" mit Piers Morgan erzählte sie von den letzten Stunden des "Prince of Darkness". Man merkt es der Witwe körperlich an, wie schwer es ihr fällt, davon zu sprechen. Die Tränen kann sie nicht zurückhalten.

"Halt mich fest" Die 73-Jährige erinnert sich, dass sie in der damaligen Nacht durch Ozzy geweckt wurde. "Er rannte die ganze Nacht immer wieder ins Badezimmer, und es war ungefähr 4.30 Uhr, als er sagte: 'Wach auf!' Ich sagte: 'Ich bin doch schon hellwach, du hast mich geweckt'", so Sharon Osbourne im Interview (via The Sun). Auch Ozzys letzte Worte haben sich in ihr Gedächtnis eingebrannt, denn diese waren von tiefer Liebe zu ihr geprägt, vielleicht schwang auch bereits Angst mit und die düstere Vorahnung, dass seine Zeit gekommen war. "Küss mich. Halt mich fest", sagte er zu ihr.

Tod am Crosstrainer Doch danach verlief der Morgen wie immer, Ozzy bestand auf seine Trainingsroutine auf seinem Crosstrainer. Dort aber erlitt er einen Herzstillstand, an dem er auch starb. 20 Minuten nach den letzten Worten an Sharon. Als diese einen Schrei hörte, "rannte ich die Treppen hinunter, und da lag er", erzählt Sharon Osbourne. Natürlich hätte sie sofort den Notarzt gerufen, doch auch dieser konnte das Leben des Musikers nicht mehr retten. "Sie versuchten, ihn wiederzubeleben, und ich sagte: 'Lasst ihn einfach liegen. Lasst ihn liegen. Ihr könnt nicht. Er ist tot'". Trotzdem wurde der Musiker mit einem Hubschrauber noch in das nächstgelegene Krankenhaus geflogen.