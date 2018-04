Sharon Osbourne lästert über Ashton Kutcher

Kutcher habe sie gefragt: "Was hast du in dieser Industrie schon erreicht?"

"Und ich habe gemeint: 'Kind, leg dich lieber nicht mir an, weil ich fress dich auf'“, so Sharon. "Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast, Kind."

Sharon Osbourne war viele Jahre als Managerin ihres Mannes Ozzy Osbourne und der Smashing Pumpkins tätig. Von 2002 bis 2005 war sie in der Reality-Show "The Osbournes" zu sehen. Seit 2006 hat sie ihre eigene Sendung, die "Sharon Osbourne Show", war unter anderem als Jurorin bei den TV-Shows "X Factor" sowie "America’s Got Talent" zu sehen und ist als Moderatorin in der CBS-Sendung "The Talk" tätig.