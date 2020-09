Sexy Steinzeit-Mädchen Raquel Welch wird 80

In ihrem Privatleben hatte die Latina nicht so ein glückliches Händchen bei der Männerwahl. Nach der Ehe mit James Westley Welch war sie noch dreimal verheiratet, wovon aber keine Ehe wirklich lange hielt.

Dafür erhielt sie für ihre Rolle in "Die drei Musketiere" (1973) den Golden Globe als beste Komödien-Darstellerin.

Umso erfolgreicher Welch wurde, umso schwieriger wurde sie auch am Filmset. 1981 sollte sie etwa in "Cannery Row" spielen, wurde dann aber bald wieder gefeuert. Der Grund dafür solle ihr divenhaftes Verhalten gewesen sein. So soll sie etwa verlangt haben, dass ihre Haare und ihr Make-up zu Hause gemacht werden.

Zu ihrem 80. Geburtstag hüllt sich die Hollywoodgröße in Schweigen, hat ihre Karriere aber noch nicht beendet. 2017 spielte sie in der Komödie "How to Be a Latin Lover" eine verwitwete Millionärin, die von jüngeren Männern umgarnt wird.