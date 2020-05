"Sexiest Man Alive": Sind diese Typen wirklich sexy?

Joe Manganiello - Platz 15 Auch ihn kann man in der Serie "True Blood" bewundern. Sein guter Körperbau bescherte Manganiello schon den Titel "Best Summerbody of 2011" vom Men`s Health Magazin. Der kernige Typ strippt gerade in "Magic Mike" im Kino. Als sexy kann man Joe Manganiello also durchaus bezeichnen.