"Sex and the City"-Star Kristen Johnston: Schwester stirbt nach Kampf gegen die Sucht

"Vielen Dank an alle für die Liebe und Unterstützung. Es bedeutet mir sehr viel", teilte Johnston ihren Fans außerdem mit.

Sie selbst war jahrelang süchtig

Johnston selbst hatte in der Vergangenheit ebenfalls mit Suchtproblemen zu kämpfen. 2012 schilderte sie in ihren Memoiren "Guts: The Endless Follies and Tiny Triumphs for a Giant Disaster" ihre langjährige Abhängigkeit von Alkohol und Schmerzmitteln, die sie beinahe das Leben kostete.

Heute gilt sie als clean. Gegenüber Entertainment Weekly gestand die Schauspielerin jedoch einmal: "Das Wichtigste ist, dass ich gegenüber Menschen zum Ausdruck bringen will, dass ich nicht geheilt bin. Ich könnte vermutlich jede Minute rückfällig werden. Wer weiß? Es ist wie eine merkwürdige Krankheit, die sich an dich heranschleicht und plötzlich lässt du dich in einer Bar volllaufen, oder so. Und es muss nicht sein, weil du dir wegen irgendetwas Druck machst – es kann einfach so passieren."

Kristen Johnston ist aus Serien wie "Sex and The City", "Emergency Room" und "Modern Family" bekannt.