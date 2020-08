Serien-Sensation: Rückkehr der 80er-Jahre-Sitcom "Wer ist hier der Boss"

Was für Neuigkeiten für Serien-Fans. Die 1980er-Jahre-Sitcom „Wer ist hier der Boss?“ wird jetzt fortgesetzt. „Ich bin so aufgeregt! ,Wer ist hier der Boss?’ kommt zurück! Ich wollte das schon so lange mit euch teilen, und jetzt kann ich es!“, freute sich Darstellerin Alyssa Milano (47) via Instagram.