Die Welt bezeichnete sie als "die jüdische Marilyn Monroe der Weltkriegsjahre": Die österreichische Schauspielerin und Erfinderin Hedy Lamarr, die 1933 mit der ersten Nacktszene in die Filmgeschichte einging und in Folge zu einem der größten Hollywood-Stars ihrer Zeit wurde.

Es scheint, als bahne sich jetzt wieder ein regelrechter Hype um die im Jahr 2000 verstorbene Film-Ikone an. Die US-Doku "Bombshell" über das unglaubliche Leben der Filmikone macht im November den Anfang und wird hoch gelobt: Premiere hatte sie am Tribeca Film Festival.

Und nun wurde auch Diane Kruger als Lamarr-Darstellerin in einer neuen Serie über die blitzgescheite Schauspielerin bestätigt. Das Herzensprojekt von Kruger basiert auf der Biografie "Hedy’s Folly: The Life and Breakthrough Inventions of Hedy Lamarr, The Most Beautiful Woman in the World" von Richard Rhodes.

Kruger ist begeistert von Hedys Geschichte: "Sie war eine kluge Visionärin […] und zufällig auch eine Schauspielerin. Ich kann es kaum erwarten, ihre Geschichte zu erzählen, damit ihr Vermächtnis für immer weiterbesteht und andere Menschen von ihr inspiriert werden."

Die neue Serie wird von Google produziert. Vorab gibt es hier mehr über Hedy Lamarrs Leben zu erfahren:

Als sie am 19. Jänner 2000 in Florida starb, war ihre große Zeit schon lange vorbei. Von Beauty-OPs gezeichnet, zeigte sie sich am Ende ihres Leben nicht mehr in der Öffentlichkeit.

Dass sie nach ihrem Rückzug aus dem Filmgeschäft Ende der 1950er-Jahre dennoch im kollektiven Gedächtnis blieb, verdankte sie nicht nur ihrer Zeit in Hollywood: War sie doch nicht nur Diva mit Hang zum Skandal, sondern eben auch kongeniale Erfinderin.

Gemeinsam mit dem Komponisten George Antheil hatte sie bereits 1942 eine Funk-Fernsteuerung für Torpedos entwickelt, bei der das Steuerungssignal über mehrere Frequenzen verteilt wurde und so vor Störungen durch den Feind gesichert war.

Grundlage für Handys:

Als Ex-Frau eines Rüstungsfabrikanten hatte die vehemente Gegnerin des Nationalsozialismus Einblick in Militärtechnik. Das sogenannte "Frequency Hopping" ist heute auch für Handys im WLAN- und Bluetooth-Bereich von grundlegender Bedeutung.

Ihre Erfindung bot sie der Navy an, um die Nazis zu besiegen, sie wurde jedoch ignoriert. Sie solle lieber Küsse an Kriegssoldaten anbieten, so die Anwort laut der neuen Doku, die bisher unveröffentlichte Gesprächsprotokolle von Lamarr publik macht.

Ihre technischen Leistungen wurden in den USA erst spät anerkannt. Im Jahr 1998 wurde Lamarr dann immerhin mit dem österreichischen Erfinderpreis ausgezeichnet. Ihr Geburtstag hat sich im deutschsprachigen Raum als "Tag der Erfinder" etabliert.

In Wien geboren

Hedy Lamarr wurde in Wien als Hedwig Eva Maria Kiesler in eine jüdische Großbürgerfamilie geboren. Der Vater war Bankdirektor, die Mutter Pianistin. Ende der zwanziger Jahre wurde Hedy Kiesler von Max Reinhardt für die Schauspielerei entdeckt.

Nach einer Ausbildung am Theater in Berlin kehrte sie nach Wien zurück, wo sie Anfang der dreißiger Jahre als Script-Girl beim Film zu arbeiten begann.

An der Seite von Hans Moser und Heinz Rühmann spielte sie 1931 ihre erste größere Rolle in dem Streifen "Man braucht kein Geld".

1933, knapp 18-jährig, sorgte sie für internationales Aufsehen, als sie in der tschechisch-österreichischen Co-Produktion "Ekstase" (Regie: Gustav Machaty) die erste Nacktszene der Filmgeschichte spielte.

Erst 1936 durfte er in den USA gezeigt werden, vorher war der Streifen verboten.

Trennung

Die Ehe mit dem Generaldirektor der Hirtenberger Patronenfabrik, Fritz Mandl, unterbrach die junge Karriere vorerst. Doch 1937 verließ sie ihren Mann und das repräsentative Heim am Wiener Schwarzenbergplatz, ging nach London und wurde von MGM-Boss Louis B. Mayer nach Hollywood geholt.

Dort avancierte sie zur "schönsten Frau der Welt" und drehte rund 30 Filme, u.a. mit Clark Gable, Judy Garland, Spencer Tracy und James Stewart. In Cecil B. DeMilles Bibelverfilmung "Samson und Delilah" spielte sie 1949 die weibliche Hauptrolle.

Der von ihr kreierte Typus der dunkelhaarigen rätselhaften Schönheit hat einen bedeutenden Einfluss auf die Film-und Populärkultur ausgeübt. So diente sie etwa auch Pop Art-Ikone Andy Warhol als Bildmotiv.

Seit 1953 war Lamarr (drei Kinder, sechs Ehen) amerikanische Staatsbürgerin. Für einen Skandal sorgte 1966 eine angebliche Autobiografie, gegen die der Star Klage wegen Rufschädigung erhob.

Die Film-Legende lebte in ihren letzten Jahren zurückgezogen in Florida. 1999 wurde sie zu ihrem 85. Geburtstag mit einer Ausstellung in der Kunsthalle gewürdigt. Sie fühle sich immer noch als Österreicherin, betonte ihr Sohn Anthony Loder damals bei der Eröffnung, die er an ihrer Stelle besucht hatte.