Sepp Forcher: Das perfekte Glück

Die kleinen Glücksmomente und Begegnungen sind es halt, die in Summe das große Glücklichsein ausmachen." Sepp Forcher setzt sich in seinem Salzburger Haus an den Jogltisch und redet, wie ihm "der Schnabl g’wachsen ist". Er ist authentisch, wie in seiner Fernsehsendung "Klingendes Österreich". Genau deshalb funktioniert das Format seit 26 Jahren. 680.000 Zuschauer, die ihn mit Höchstnoten bewerten, lockt er regelmäßig vor die Fernsehschirme. Der Forcher ist der Forcher. Der Hüttenwirt und Fernsehstar. Nur ganz ohne Starallüren. Demut und Bescheidenheit sind seine Tugenden. "Das ist die Voraussetzung fürs Glücklichsein. Das lasst sich nicht herbeizwingen und auch nicht herbeibitten ", sagt der 82-Jährige. "Ich glaube, dass die Paarung von Reichtum und Macht nie zu einem vernünftigen Ende kommen kann." Ein Lottogewinn habe nichts mit dem großen Glück zu tun. Schritt für Schritt erklimme man die Sprossen der Lebensleiter. "Kommt man in die Nähe der obersten Sprosse, breitet sich – so geht es mir zumindest – ein schönes Gefühl der Zufriedenheit aus, deren reinstes Destillat man Glück nennen kann."

Anekdoten, kleine und große Momente und Begegnungen notierte der begeisterte Bergsteiger fein säuberlich in Kurrentschrift in einen Kalender. Seinem Sohn Karl (54) diktierte er den Text. Jetzt ist daraus ein Buch entstanden. "Einfach glücklich – Was im Leben wirklich zählt" heißt es. Geschichten aus seinem Leben, die ihn, trotz des größten Schicksalsschlags, der Eltern widerfahren kann, zu einem glücklichen Familienmenschen gemacht hat. Als Peter, der ältere Sohn, mit 20 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam, "fühlten wir uns hilflos und von Gott verlassen". Helli und Sepp sind nur deshalb nicht total verzweifelt, weil sie noch den Karl (heute Geologe und Mineraloge), den Onkel und die Eltern hatten. "Wenn wir allein gewesen wären, wären wir sicher von dieser Welt gegangen." Eines Tages konnten sie, als sie, wie immer beim Bergabsteigen, über Peter redeten, wieder lachen. "Die Zeit heilt Wunden."