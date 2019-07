Senkrechtstarter Ben Zucker: Der Schlagerstar im Interview

Und mit der Bekanntheit wuchs auch die Fangemeinde. „Es gibt sehr viele und schöne Begegnungen. Ich durfte zum Beispiel am Wochenende bei meinem Konzert in Bassum ( Niedersachsen) einen sehr, sehr lieben großen Fan treffen. Sie ist 84 und stand in der ersten Reihe und hatte ein , Ben Zucker-T-Shirt’ an. Das fand ich schon einmal sehr süß. Und dann habe ich noch erfahren, dass sie Krebs hat und unbedingt nochmal auf ein Ben Zucker-Konzert wollte. Das fand ich einerseits traurig, andererseits aber auch schön.“ Dafür gibt’s dann auch immer wieder private Eindrücke des Sängers auf seinen Profilen in den sozialen Medien.