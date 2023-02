Seltener Red-Carpet-Auftritt: So sieht Monica Lewinsky heute aus

Bei glamourösen Events wie diesem zeigt sich Monica Lewinsky nur Ă€ußerst selten. Umso mehr staunte man ĂŒber ihren Auftritt bei der UK-Premiere des Films "What's Love Got To Do With It?", den sie am 13. Februar in London absolvierte. Mit 49 Jahren scheint Lewinsky rein Ă€ußerlich kaum gealtert zu sein, seit der Sex-Skadal um Bill Clinton sie - gegen ihren Willen - berĂŒhmt machte.

Monica Lewinsky: Seltener Red-Carpet-Auftritt

Lewinsky prĂ€sentierte sich bei der Premiere in einer schwarzen Glitzer-Jacke. Dazu trug sie eine taillierte, dunkelblaue Hose mit weiten Hosenbeinen. Was dabei nicht zu ĂŒbersehen war, war das herzhafte Strahlen, welches Lewinsky bei ihrem Auftritt an den Tag legte. Ihre Haare trĂ€gt sie mittlerweile etwas aufgehellt, aber immer noch brĂŒnett. Von ihrem Pony hat sie sich bereits vor lĂ€ngerer Zeit getrennt.