Seltener Anblick: Ben Stiller mit Sohn Quinlin auf dem roten Teppich

Ein seltener Anblick: Gemeinsam mit Ehefrau Christine Taylor und Sohn Quinlin (18) zeigte sich Komiker Ben Stiller bei einer Gala der Organisation Project ALS in New York City auf dem roten Teppich. Project ALS unterstützt die Forschung an Behandlungsmöglichkeiten für die bisher unheilbare Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS).

"Wir hängen gerne als Familie ab“, sagte Stiller am Rande des Events gegenüber dem US-People-Magazin. Taylor bemerkte: "Wir spielen viel zusammen Tennis, was Spaß macht." "Wir hängen einfach gerne ab", schilderte Stiller. "Wir genießen es wirklich, als Familie Zeit zu verbringen." Man schaue etwa gerne gemeinsam Filme. Der Schauspieler hält sein Privatleben zum Großteil der Öffentlichkeit fern.