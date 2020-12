Neue Liebe? Selena Gomez soll diesen Sportler daten

Bestätigt wurden die Spekulationen bisher aber nicht.

Butler war zuvor mit Model Kaitlin Nowak liiert. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter namens Rylee (1).

Selena Gomez war in der Vergangenheit mit Justin Bieber, Orlando Bloom und The Weeknd zusammen. Erst im September 2020 hatte sie in einem Interview erzählt, dass sie ihr Dating-Leben inmitten der Coronavirus-Pandemie unterbrechen musste. "Es ist einfach lustig, dass ich Dinge veröffentliche, die besagen, dass ich einen Freund und so will ... und ich denke, 'ich habe es aber nicht wirklich so gemeint.' Jungs sind eine Menge Arbeit", sagte sie zu YouTube-Star Nikkie Tutorials.