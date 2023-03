"Seit vier Monaten kein Lebenszeichen": Umfeld sucht nach Nadja abd el Farrag

Die als "Naddel" bekannt gewordenen Moderatorin Nadja abd el Farrag wird einem Bekannten zufolge vermisst. Ihr selbsternannter guter Freund Daniel, der eigenen Angaben zufolge seit Anfang 2022 ihr Instagram-Profil betreut, appelliert an sie, sich zu melden.

Nadja abd el Farrag abgÀngig

"Leider kann Nadja aufgrund ihrer negativen Erfahrungen Freund und Feind nicht mehr voneinander unterscheiden (...). Nadja wurde in den letzten Jahren von ihren sogenannten Berater/innen komplett verarscht und ausgenommen. All das haben wir nun mittlerweile aufgearbeitet und es werden sich AnwÀlte und Gerichte damit beschÀftigen, um diese Personen zur Rechenschaft zu ziehen", schreibt er in einem langen Statement auf Farrags Account.