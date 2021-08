Seit Tagen vermisst: Kinderstar Matthew Mindler tot aufgefunden

Drama um den ehemaligen US-Kinderstar Matthew Mindler. Der aus der Komödie "Our Idiot Brother" bekannte Schauspieler wurde im Alter von 19 Jahren tot aufgefunden - nur drei Tage nachdem der College-Neuling als vermisst gemeldet wurde.

Kinderstar Matthew Mindler tot aufgefunden

Die Millersville University gab die verheerende Nachricht in einer Mitteilung am Samstag bekannt.

"Mit traurigem Herzen teile ich Ihnen den Tod des 19-jährigen Matthew Mindler aus Hellertown, Pennsylvania, eines Erstsemesters an der Millersville University, mit. Matthew wurde seit Donnerstag gesucht, nachdem er als vermisst gemeldet wurde", heißt es US-Medien zufolge in dem Statement. Der Student wurde am Samstag, dem 28. August, in der Nähe des Campus tot aufgefunden. Die Todesursache und ob Verdacht auf Fremdverschulden besteht, ist aktuell nicht bekannt. Ein gerichtsmedizinisches Gutachten wird nun erstellt, wie unter anderem Page Six berichtet.