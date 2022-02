"Sehr witzig": Queen machte sich über "James Bond"-Star Daniel Craig lustig

"James Bond: No Time to Die"-Darsteller Daniel Craig trat in der "The Late Show" auf und erzählte Moderator Stephen Colbert von seiner witzigen Begegnung mit der britischen Queen. Dabei konnte sich die 95-Jährige wohl einen kleinen Scherz über den Schauspieler nicht verkneifen.

Königin Elizabeth II. scherzte über Daniel Craig

Königin Elizabeth II. und der 53-Jährige nahmen 2012 im Zuge der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in London einen gemeinsamen Sketch auf und hatten laut seinen Angaben sehr viel Spaß bei den Dreharbeiten.