Pannek & Juhn: Trennung beim "Bachelor"-Traumpaar

Fans spekulierten schon länger, dass sich das einstige Traumpaar getrennt habe. Jetzt haben sich die beiden auf Instagram zum Liebes-Aus geäußert. "Wir wurden von euch motiviert und inspiriert, euch an unserem Leben teilhaben zu lassen. Deshalb ist es Clea und mir wichtig, dass ihr direkt von uns erfahrt, dass wir kein Paar mehr sind“, erklärte Pannek, der auf das Verständnis der Internetgemeinde hofft. "Uns beiden geht es gut, also sollte es euch damit auch gut gehen", so der ehemalige Rosenkavalier.