Sebastian Kurz über das Reden

Das finde ich so lustig. Jeder fragt sich, von wem Politiker gecoacht und beraten werden. Ich bin mir nicht sicher, wie das bei anderen ist. Ich kann nur sagen, dass mich nur mein Büro-Team berät. Außerdem gibt es noch einen unabhängigen Expertenrat, der mir inhaltlich in Integrationsfragen zur Seite steht. Aber das Feedback, ob ein Interview gut war oder nicht, kriege ich von meiner Büromannschaft.

Das Mediencoaching ist für einen Politikeinsteiger nicht im Paket inbegriffen?

Wenn das so wäre, gebe es ja nur grandiose Redner unter den Politikern. Und ganz so ist es ja nicht. Beim Politikernachwuchs werden keine großen Redner gecastet. Das sind Menschen, die sich in irgendeiner Form sozial engagieren, sei es in einer Partei, einer Freiwilligenorganisation oder der Gewerkschaft. Ich glaube auch, dass es nicht sonderlich entscheidend ist, ob jemand ein guter Redner ist oder nicht. Entscheidend ist, ob jemand ein inhaltliches Anliegen hat.

Hat sich Ihr rhetorisches Talent schon in der Kindheit bemerkbar gemacht?

Ich weiß ja gar nicht, ob ich da überhaupt eine spezielle Begabung habe. In der Schule habe ich mir Gott sei Dank immer leicht getan und ich habe mich schon früh für Politik interessiert. Aber es war nicht so wie bei Alfred Gusenbauer, dass ich schon in der Sandkiste den Wunsch gehabt hätte, Bundeskanzler zu werden.

Als Teenager war es dann aber auch bei Ihnen so weit und Sie wurden politisch aktiv. Wie war das damals?

Ich habe mit 16 den Obmann der jungen ÖVP in meinem Heimatbezirk angerufen. Der war sehr überrascht, dass sich da überhaupt jemand meldet. Man muss dazu sagen, dass Meidling eher ein Arbeiterbezirk ist, in dem die ÖVP sehr schwach ist und keine große Struktur hat. Der Obmann meinte, eine Mitarbeit sei wegen der seltenen Treffen sehr schwierig. Außerdem sei die Gruppe klein und alle seien älter als ich. Ich solle mich in einigen Jahren wieder melden. Damals dachte ich mir: „Das ist ein komischer Verein. Die Politik ist doch nichts für mich“, und habe mich wieder auf die Schule, lustige Abende und Tennisspielen fokussiert.

Wie ging es dann weiter?

Ich habe mir ein halbes Jahr später einen anderen Bezirk angeschaut und bin dann dort hängen geblieben. Seit damals kämpfe ich für die Öffnung des politischen Systems, weil es für mich nicht ganz leicht war, Fuß zu fassen. Man erbt das Parteibuch heute nicht mehr von den Eltern. Die Möglichkeiten mitzumachen, müssen vielfältig sein. Ich bin mir sicher, dass sich dann auch wieder mehr Menschen für Politik interessieren.

Am 29. September sind Nationalratswahlen. In einem Interview mit der „ ZEIT“ haben Sie gesagt, dass sie nicht wüssten, was Sie im Herbst machen würden. Stehen Sie zu der Aussage?

Ja sicher. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe viel Respekt vor dem Wähler. Er soll entscheiden, dann wird man sehen, welche Koalition es in Österreich gibt. Es ist sehr erfüllend im politischen Bereich zu arbeiten. Mir würde es aber auch Freude machen, etwas Privatwirtschaftliches zu machen oder nach Amerika zu gehen.

Steht das Bild des Flatiron Buildings in New York , das hinter Ihnen an der Wand hängt, für diesen Wunsch?

Die Wände waren sehr weiß, als wir ins Büro gekommen sind. Dann mussten wir uns schnell für das ein oder andere Bild entscheiden. Bei Ikea waren damals New York und London im Angebot. Deshalb hängen die Bilder hier.

Viele Politiker haben in ihren Büros Werke bekannter Künstler hängen. Warten Sie da noch ein bisschen?

Wir sind eine junge Truppe. Da passt Ikea ganz gut. Mir ist das aber generell nicht so wichtig. Ich brauche einen großen Tisch, an dem ich mit vielen Leuten zusammen sitzen und unsere Themen diskutieren kann. Der ist da. Somit bin ich wunschlos glücklich.

Weil Sie gerade vom Diskutieren sprechen: Stört es Sie, dass in der Öffentlichkeit nicht nur Ihre politische Arbeit, sondern auch Ihr Aussehen wie zum Beispiel Ihre Frisur besprochen wird?

Ich nehme es zur Kenntnis. Ob jemand meine Haare kommentiert, kann ich nicht beeinflussen. Freude habe ich keine damit. Der Job eines Politikers ist auch nicht die „High Society“. Er soll einfach seinen Job machen und das möglichst gut. Wenn mich jemand inhaltlich gut findet, soll er mich unterstützen und sonst nicht. Das ist eigentlich der Grundgedanke der Demokratie.