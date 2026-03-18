Sean Penn: Oscar aus zerstörtem Ukraine-Eisenbahnwagen

Sean Penn wurde bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für seine Leistung in "One Battle After Another" in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" ausgezeichnet. Anwesend war der 65-Jährige jedoch nicht, da er sich zeitgleich in Europa aufhielt, um dort eine Reise in die krisengebeutelte Ukraine vorzubereiten – mehr dazu hier:

Den Preis in Los Angeles nahm stellvertretend für ihn der Schauspieler Kieran Culkin entgegen. Aber auch in der Ukraine durfte sich Penn über eine Art Oscar freuen – wenn auch eher symbolischer Natur. Penn bekam ukrainische Eisenbahn-Trophäe Penn bekam nämlich in der Ukraine eine Statue überreicht, die aus dem Metall eines durch den Krieg beschädigten Eisenbahnwagens gefertigt wurde. Die Zeremonie fand am Dienstag in Kiew statt und wurde von Oleksandr Pertsovskyi, dem Leiter der ukrainischen Staatsbahn, durchgeführt. Bei der Übergabe der Statue wandte sich Pertsovskyi mit humorvollem Unterton an Penn: "Du hast die Oscars verpasst ... Wir haben diese hier", erklärte er laut einem Bericht der BBC. "Dieser ist aus dem Eisenbahnwagen, der von den Russen beschädigt wurde."

Selenskij: Penn ist "wahrer Freund" Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij würdigte Penns Engagement in einem Instagram-Beitrag, der am Montag veröffentlicht wurde. Neben einem gemeinsamen Foto schrieb Selenskij: "Sean, durch dich wissen wir, was ein wahrer Freund der Ukraine ist. Du stehst seit dem ersten Tag des Krieges an unserer Seite. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Und wir wissen, dass du weiterhin zu unserem Land und unserem Volk stehen wirst."