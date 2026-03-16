"Sean Penn kann heute Abend nicht hier sein – oder will es nicht": Mit diesen Worten nahm Schauspieler Kieran Culkin augenzwinkernd bei den diesjährigen Oscars den Preis in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" für Kino-Legende Sean Penn entgegen. Ebenfalls nominiert waren Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo sowie Stellan Skarsgård. Penn gewann für seine Rolle im Film "One Battle After Another". Wieso blieb der 65-Jährige der prestigeträchtigen Preisverleihung aber fern?

Ukraine für Penn wichtiger als die Oscars Völlig klar sind die Gründe nicht. Die stets gut informierte New York Times berichtet aber, der Schauspieler habe sich zeitgleich in Europa aufgehalten und eine Reise in die Ukraine geplant. Politisches Engagement wäre für Penn jedenfalls nichts Neues: Der mittlerweile dreifache Oscar-Preisträger hatte vor einigen Jahren sogar einmal in einem Interview erwogen, seine Trophäen einschmelzen zu lassen – damit daraus Munition für den Krieg gegen Russland hergestellt werden könnte. Bereits im November 2022 hatte Penn die Ukraine besucht und Präsident Wolodymyr Selenskij einen seiner Oscars überlassen – als Symbol der Unterstützung, das bis zum Ende des Krieges gegen Russland in der Ukraine bleiben soll.