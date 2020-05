Sean Penn pofelte in Wien

Was finden Frauen bloß so faszinierend an Sean Penn ? Ist es der Blick, seine Art zu sprechen oder vielleicht doch nur das Image des Sex-Appeals, das er sich über seine turbulente Vergangenheit aufgebaut hat? Es ist wohl eine Mischung. Wie er in Wien gerade bewiesen hat.

Sonntag, 19.35 Uhr, Spiegelgasse 6: Sean Penn steigt aus einer schwarzen Limousine, hebt den Blick und die Augenbrauen, runzelt die Stirn, zückt eine Zigarette und – lächelt. Man spürt es sofort: Dieser Mann hat viel erlebt, viel gekämpft und schließlich seine Mission gefunden: Der 52-Jährige möchte mit seinem Bekanntheitsgrad helfen – vor allem den Ärmsten in Haiti. Dafür reist er gerne um die halbe Welt.

Am Sonntag bekam er von Netzwerker Ali Rahimi einen Spendenscheck in Höhe von 160.000 US-Dollar überreicht, die der Gastgeber des Abends für Penns Haiti-Hilfe gesammelt hatte. Entspannt und glücklich wirkte Penn aber nicht nur aufgrund der Spendenhöhe, sondern auch weil er als Kettenraucher in den Räumlichkeiten von Rahimis Teppich-Palast ungestört pofeln durfte. Das kann man in seiner Heimat Los Angeles nicht einmal mehr auf der Straße.

Auch sein gesättigter Magen stimmte ihn fröhlich. Penn hatte zuvor im Restaurant Le Loft im Hotel Sofitel seine Lieblingsspeise serviert bekommen: saftige Steaks. Am 25. Mai 2013 plant der Oscarpreisträger wiederzukommen: „Ich möchte beim Life Ball dabei sein. Ich hoffe, es geht sich aus.“ Beim nächsten Besuch will er unbedingt Steaks in Robert Glocks Restaurant Livingstone probieren und: „Zwei Wodka Tonic dazu trinken!“