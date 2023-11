Scooter-Star H.P. Baxxter liebt 22-Jährige: Wieso er es mit Verlobung eilig hatte

Erst vor Kurzem hat H.P. Baxxter im Interview mit Bild verraten, wie er seiner Verlobten Sara den Antrag gemacht hat. "Wir waren jetzt ganz romantisch mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in den Highlands unterwegs, waren auf der Isle-of-Skye-Insel. Da habe ich dann um Saras Hand angehalten", erzählte der Musiker stolz. "Ich hatte den Ring schon vor unserer Reise in Hamburg gekauft, trug ihn die ganze Zeit in meiner Hosentasche. Ich wollte, dass es passt und nichts inszenieren. Und dort, in Fort William, an einem See mitten im Nirgendwo, waren nur wir beide. Der Moment war perfekt", schwärmte der Sänger gegenüber der Zeitschrift Bunte.

H.P. Baxxter wusste gleich, dass Sara die Richtige ist

Beim "Youtube Music Award Dinner", das H.P.Baxxter diese Woche zusammen mit Sara besuchte, erzählte er im Gespräch mit RTL auch, wieso er es mit der Verlobung so eilig hatte. Offenbar wusste der "Scooter"-Frontman nach nur wenigen Stunden mit der 22-jährigen Immobilienstudentin, dass sie die Richtige ist.

➤ Scooter-Frontman H.P. Baxxter: Neue Freundin ist 37 Jahre jünger