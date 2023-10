Scooter-Frontmann H.P. Baxxter ist laut Medienberichten verlobt

"Der Moment war perfekt"

Auch dem Magazin Bunte verriet der 59-Jährige Details: „Ich hatte den Ring schon vor unserer Reise in Hamburg gekauft, trug ihn die ganze Zeit in meiner Hosentasche. Ich wollte, dass es passt und nichts inszenieren. Und dort, in Fort William, an einem See mitten im Nirgendwo waren nur wir beide. Der Moment war perfekt.“

Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heißt, ist im ostfriesischen Leer in Niedersachsen aufgewachsen und lebt in Hamburg. Mit seiner Techno-Band Scooter ist er seit den 90er Jahren sehr erfolgreich und landete viele Top-10-Hits- und -Alben.