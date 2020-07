Schwindelanfall bei "Punkt 12": So erklärt Roberta Bieling ihren Koller

Am Montag war "Punkt 12"-Moderatorin Roberta Bieling plötzlich aus dem Gleichgewicht geraten. Während der Live-Sendung wurde der 45-Jährigen auf einmal schwindelig. Sie musste sich an ihr Moderationspult klammern, um nicht vor laufender Kamera umzukippen. "Mir ist gerade ein bisschen schwindelig, entschuldigen Sie bitte. Ich frage mal kurz in der Regie nach, was wir machen können", teilte sie der Crew und den Zuschauern mit.

Schwindelanfall im Live-TV

Für gewöhnlich würde bei einem solchen Zwischenfall direkt ein Beitrag abgespielt werden, doch das schien nicht zu klappen. Sekunden später meldete sich Bieling erneut zu Wort und erklärte: "Wir haben gerade keinen Beitrag, tut mir sehr leid. Wir haben nichts vorliegen, höre ich gerade, was wir senden können. Entschuldigung. Hier geht gerade alles ein bisschen durcheinander."