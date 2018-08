Filmreifer Coup: Schwedische Kronjuwelen gestohlen

Es liest sich wie das Drehbuch zu einem Gangsterfilm: Unbekannte Täter stahlen am Dienstagnachmittag aus der Kathedrale von Strängnäs einen Teil der schwedischen Kronjuwelen. Nach dem Coup gelang den Dieben die Flucht mit einem Motorboot.

Diebe flüchteten mit dem Boot

Medienberichten zufolge sollen die Täter zwei Kronen von König Karl IX. und Königin Kristina und den Reichsapfel entwendet haben. Die Kathedrale war zum Zeitpunkt des Diebstahls für die Allgemeinheit geöffnet. Die Juwelen befanden sich in einer Glasbox. Die Kathedrale in der schwedischen Provinz Södermanlands län, 50 Kilometer westlich von Stockholm, kann per Boot erreicht werden.