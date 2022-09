Schweden-Prinz Carl Philip & Sofia passierte unbemerktes Hoppala auf neuem Kinderfoto

Zu einem Portrait, auf dem Gabriel in die Kamera l√§chelt, schrieben sie: "Heute feiern wir unseren lieben und bescheidenen Gabriel". Seinen Post versah das royale Paar mit einem Herzen. Die Beschreibung des Jungen gef√§llt den beiden schwedischen Moderatoren Fredrik Wikingsson und Filip Hammar jedenfalls nicht, wie sie in ihrem Podcast "Filip & Fredrik" besprachen. "Gibt es bescheidene F√ľnfj√§hrige? Ich habe noch nie einen gesehen", so Wikingsson etwa √ľber die in seinen Augen offenkundig misslungene Bildunterschrift. Bescheidenheit w√ľrde man in diesem jungen Alter noch nicht kennen, meint Hammar.