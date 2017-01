Der Papst hat bei der Generalaudienz am Mittwoch Arnold Schwarzenegger begrüßt. Franziskus lächelte, als er die kräftige Hand des Ex-Gouverneurs von Kalifornien schüttelte.

Schwarzenegger trifft den Papst

Nach dem Abgang von Ken Hackett, dem US-Botschafter am Heiligen Stuhl in der Obama-Zeit, spekulieren katholische Medien in Amerika über die Nachbesetzung, und sie bringen dabei den Namen Schwarzeneggers ins Spiel.

Schwarzenegger hatte am Wochenende das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel besucht.

Der Terminator-Darsteller ist katholisch. Er soll größere Summen seines Vermögens der katholischen Kirche spenden. Vor zwei Wochen war er im steirischen Zisterzienserstift Rein zu Besuch und zuvor beim Begräbnis des steirischen Altlandeshauptmanns Josef Krainer.

