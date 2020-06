Schwache Schiedsrichter zerpfeifen gute Spiele

Spaß muss man ernst nehmen – dafür sind bei Dancing Stars seit acht Jahren und nun sechseinhalb Staffeln vier Jury-Mitglieder zuständig. Diesmal riechen die Urteile noch dazu so streng wie nie zuvor. Es ist freilich, jetzt einmal ganz im Ernst, nimmer "feierlich" (von lustig ganz zu schweigen), was und wie sich die Gralshüter des gehobenen Gesellschaftstanzes aufführen. Gottlob gibt es so pointensichere Parkettfeger wie Eva-Maria Marold, Dolly Buster oder Frenkie Schinkels, denn sonst gäbe es Pfeifkonzerte vor Ort und arge Anfechtungen höheren Orts, quasi bei der UEFA des Tanzsports. Die prominenten "Talking Stars" retten diesmal das Wort Unterhaltung im Begriff Unterhaltungssendung im Alleingang.