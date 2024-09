"Schönheitschirurg" Bully soll unkenntlichen Stefan Raab vor Boxkampf in Form bringen

Regisseur Michael "Bully" Herbig ("LOL") spielt in dem neuen Clip "Noch 5 Tage..." einen Schönheitschirurgen, der den betont behäbig dargestellten Raab wieder in Form bringen soll. Am Samstag strahlt RTL den Boxkampf in Köln live aus - es ist ein Revival früherer Spektakel-Kämpfe und damit auch die TV-Rückkehr Raabs mit mindestens einem Auftritt. Sehen Sie hier den neuen Clip:

Auftakt für mehr?

Es wird spekuliert, ob das der Auftakt für mehr sein wird. Raab stand über Jahrzehnte für neues, lustiges Fernsehen. Als Moderator und Produzent setzte er Standards für das, was wir als Entertainment definieren. Ob beim Musiksender Viva, bei seiner Comedyshow "TV total", als Mastermind hinter ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut oder bei seiner Wok-WM. 2015 ging der 57-Jährige in die Bildschirm-Pension, wirkte aber weiter hinter den Kulissen.

Den Figur-Witz auf Instagram vor dem Boxkampf wiederholt er nun schon mehrmals, angefangen hatte es an Ostern mit einem ersten Lebenszeichen an einem malerischen See und wohl in einem Fatsuit steckenden Raab, der auf nichts Lust hatte. Als Influencerin Pamela Reif ihn in dem neuen Insta-Clip in einem Rollstuhl durch die Schönheitsklinik schiebt, sagt "Arzt" Herbig: "Was ist das denn?" Reif: "Das ist Stefan Raab." Herbig: "Ach du Scheiße."

Solche Insta-PR-Strategien mit Countdown vor einem wichtigen Ereignis sieht man immer wieder. Ein Beispiel: Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre hatte vor dem Erscheinen seines Romans "Noch wach?" im vergangenen Jahr Promis davor einzelne Kapitel-Überschriften auf Insta vorlesen lassen.