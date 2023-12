Schock-Moment auf der Bühne: Florence Pugh von Gegenstand im Gesicht getroffen

Schauspielerin Florence Pugh wurde bei einem Fan-Event von einem Gegenstand, der aus dem Publikum auf die Bühne geworfen wurde, im Gesicht getroffen. Sie nahm am Sonntag an einer Podiumsdiskussion zu "Dune: Part Two" auf der CCXP 2023 in Sao Paulo, Brasilien, teil, und wurde dabei zur Zielscheibe. Der beängstigende Moment wurde von einem Fan auf Video festgehalten und auf X (ehemals Twitter) geteilt.

Florence Pugh auf der Bühne von Fan beworfen

Wie der in den sozialen Medien geteilte Clip zeigt, wurde Pugh nicht näher identifizierten Objekt getroffen, als sie zusammen mit ihren Co-Stars, darunter Zendaya, Timothée Chalamet und Austin Butler, für Fotos posierte.