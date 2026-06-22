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Schmuckdesignerin Jennifer Meyer wurde mit 49 zum 3. Mal Mama

Schmuckdesignerin Meyer und der frühere "Spider Man"-Star Tobey Maguire haben sich 2016 nach neun Jahren Ehe getrennt. Nun bekam sie eine Tochter mit ihrem neuen Partner Geoff Ogunlesi.
22.06.2026, 12:53

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Jennifer Meyer in einem schwarzen Oberteil und Geoff Ogunlesi im Smoking stehen eng beieinander vor einem hellgrauen Hintergrund.

Schmuckdesignerin Jennifer Meyer und der frühere "Spider Man"-Star Tobey Maguire haben sich 2016 nach neun Jahren Ehe getrennt. "Als liebende Eltern ist es für uns aber oberste Priorität, unsere Kinder mit großer Liebe, Respekt und Freundschaft gemeinsam großzuziehen", hieß es damals in ihrer Mitteilung.

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Maguire und Meyer, Tochter des früheren NBC-Universal-Vizechefs Ron Meyer, hatten sich 2003 kennengelernt und vier Jahre später geheiratet. Sie haben zwei Kinder, Tochter Ruby (19) und Sohn Otis (17).

"Perfekter Monat mit unserer perfekten kleinen Tochter"

Nun verkündete Meyer auf Instagram, wieder Mutter geworden zu sein. "Ein perfekter Monat mit unserer perfekten kleinen Tochter", schrieb die 49-Jährige zu einem Foto des Babys und ihres Partners Geoff Ogunlesi.

Genauere Angaben zum Tag der Geburt oder dem Namen des Mädchens machte sie nicht.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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