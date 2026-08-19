Schlagersänger Vincent Gross: Bin anscheinend an Krebs gestorben

Schlagersänger Vincent Gross („Aperol Spritz“) hat seine Fans vor betrügerischen Falschmeldungen gewarnt. „Ich wollte Euch einfach mitteilen, dass ich letzte Woche wieder mal gestorben bin“, sagte er auf Instagram. Dort verwies er auf ein YouTube-Video mit dem Titel „Endstadium Krebs: Vincent Gross (†29) verabschiedet sich von seinen Schweizer Fans“, um auf eine Masche aufmerksam zu machen.

„Die Betrüger werden immer perfider“, reagierte Gross darauf. „Die posten solche Fake News, dass ich tot bin, die Leute klicken drauf und dann schalten die Werbung vor die Videos und dadurch machen die ihr Geld.“ Er habe das „präventiv“ mit seinen Followern teilen wollen, um die Masche zu erklären, schrieb der 29-Jährige außerdem dazu.

Sänger dementiert angebliche Erkrankung

Seit sechs Monaten findet sich auf der Plattform YouTube ein Video, das über eine angebliche Darmkrebs-Erkrankung von Gross berichtet. Der Titel suggeriert durch das Kreuz, der Musiker sei gestorben. Der etwa elfminütige Clip wurde mit Künstlicher Intelligenz erstellt. Zu sehen ist darin etwa Bildmaterial von Moderator Günther Jauch sowie Gross. Eine Männerstimme berichtet von der Diagnose.