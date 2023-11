"Bin unschuldig": Sänger Michael Wendler muss 15.000 Euro Strafe zahlen

Die Staatsanwaltschaft habe in dem Prozess eine Haftstrafe zur Bewährung für Wendler gefordert, der Anwalt des Musikers einen Freispruch, sagte die Gerichtssprecherin. In seiner Videobotschaft sagte Wendler zu den Vorwürfen: "Hanebüchen, total verrückt, und natürlich bin ich völlig unschuldig in dieser Sache." Schließlich habe er die Titel selbst komponiert - es könne keine illegale Vermögensverschiebung bei etwas geben, was ihm selbst gehöre.