Scheidungen & Trennungen 2018: Diese Promipaare sind Geschichte

Paris Hilton und Chris Zylka

Anfang des Jahres machte Schauspieler Chris Zylka auf romantisch und hielt in Aspen um die Hand von Hotelerbin Paris Hilton an. Im November löste das Paar seine Verlobung. "Paris hat immer für alles bezahlt. Viele ihrer Freunde haben gehofft, dass sie irgendwann begreifen würde, dass sie zu gut für ihn ist", berichtete eine Vertraute über die Trennung, nach der sich das noch vor Kurzem ach so verliebte Ex-Paar dann um den 2 Millionen-Verlobungsring stritt.