Scheidung von Janet Von Schmeling: Schauspieler Drake Bell in Therapie

"Drake hielt in der Einfahrt seines Hauses [in Los Angeles] an und begann, einen rosa Ballon aufzublasen, der auf seinem Schoß lag. Er hat es eingeatmet, bis der Ballon entleert war", erzählt der Augenzeuge. Der Schauspieler habe den Prozess "sechs oder sieben Mal" im Laufe von 30 Minuten wiederholt. "Irgendwann stieg er aus und ging in sein Haus, dann kam er wieder heraus und holte sein Kind aus dem hinteren Kindersitz und trug es hinein."

Einer Quelle zufolge soll seine Frau nach der Aktion "die Nase voll" haben. Sie soll mit dem gemeinsamen Sohn nach Florida gereist sein, wo sie Unterst√ľtzung von ihrer Familie bekommt. Bell und Von Schmelling kamen 2013 zusammen. 2018 trauten sie sich im Rahmen einer intimen Zeremonie.