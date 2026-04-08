Scheidung, Fehlgeburten und Selbsthass: Jennie Garth über Schicksalsschläge

In ihren neuen Memoiren "I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention" enthüllt Jennie Garth bisher unveröffentlichte Details über ihre Zeit bei "Beverly Hills, 90210", ihr Leben mit Angstzuständen, die Scheidung von ihrem Ex-Mann Peter Facinelli und wie sie schließlich lernte, sich selbst zu lieben. "Auch wenn es eine Weile gedauert hat", erzählt Garth gegenüber People über den Titel ihres Buches, das am 14. April erscheint - sich selbst zu wählen sei heute ihr Lebensmotto. Jennie Garth: Plötzlicher Ruhm führte zu Angstzuständen Eine Starke Entscheidung, für jemanden, der den Großteil seines Lebens mit Selbstwertproblemen zu kämpfen hatte. Bereits beim Casting zu "Beverly Hills, 90210" hatte Garth eigenen Angaben zufolge Schwierigkeiten damit, sich vorzustellen, eines Tages zu den bekanntesten Teenagern der Welt zu zählen. "Es war wie bei den Beatles", sagt sie. "Wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet. Es war beängstigend und ungewiss für uns alle, und es hieß: Alles oder nichts, einfach überleben und sich irgendwie durchschlagen. Es war ein richtiges Training am Arbeitsplatz." Der plötzliche Ruhm brachte Herausforderungen mit sich für die Schauspielerin, die zu Beginn der Dreharbeiten zu der Kult-Serie gerade einmal achtzehn Jahre alt war. Mit 54-Jahren blickt Garth heute auf eine langjährige Karriere in Hollywood zurück. Zu "Beverly Hills"-Zeiten litt sie jedoch unter starken Angstzuständen aufgrund der ständigen Öffentlichkeit und tat alles, um ihre Privatsphäre zu schützen.

"Ich habe mich wirklich sehr zurückgehalten, so sehr, dass ich jeden Blickkontakt vermieden habe und niemandem etwas über mein Leben erzählen wollte", erinnert sich die dreifache Mutter. "Das hat mich in eine sehr isolierte Welt geführt." Des Hypes um ihre Person habe sie sich nicht würdig gefühlt. "Ich bin meine größte Kritikerin", gesteht Garth, die in ihrem Buch auch den Druck schildert, dünn und schön sein zu müssen, dem sie sich einst beugte. Letzteres habe dazu geführt, dass sie ihre Nahrungsaufnahme reduzierte und sich Brustimplantate einsetzen ließ.