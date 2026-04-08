Scheidung, Fehlgeburten und Selbsthass: Jennie Garth über Schicksalsschläge
In ihren neuen Memoiren "I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention" enthüllt Jennie Garth bisher unveröffentlichte Details über ihre Zeit bei "Beverly Hills, 90210", ihr Leben mit Angstzuständen, die Scheidung von ihrem Ex-Mann Peter Facinelli und wie sie schließlich lernte, sich selbst zu lieben.
"Auch wenn es eine Weile gedauert hat", erzählt Garth gegenüber People über den Titel ihres Buches, das am 14. April erscheint - sich selbst zu wählen sei heute ihr Lebensmotto.
Jennie Garth: Plötzlicher Ruhm führte zu Angstzuständen
Eine Starke Entscheidung, für jemanden, der den Großteil seines Lebens mit Selbstwertproblemen zu kämpfen hatte. Bereits beim Casting zu "Beverly Hills, 90210" hatte Garth eigenen Angaben zufolge Schwierigkeiten damit, sich vorzustellen, eines Tages zu den bekanntesten Teenagern der Welt zu zählen.
"Es war wie bei den Beatles", sagt sie. "Wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet. Es war beängstigend und ungewiss für uns alle, und es hieß: Alles oder nichts, einfach überleben und sich irgendwie durchschlagen. Es war ein richtiges Training am Arbeitsplatz." Der plötzliche Ruhm brachte Herausforderungen mit sich für die Schauspielerin, die zu Beginn der Dreharbeiten zu der Kult-Serie gerade einmal achtzehn Jahre alt war.
Mit 54-Jahren blickt Garth heute auf eine langjährige Karriere in Hollywood zurück. Zu "Beverly Hills"-Zeiten litt sie jedoch unter starken Angstzuständen aufgrund der ständigen Öffentlichkeit und tat alles, um ihre Privatsphäre zu schützen.
"Ich habe mich wirklich sehr zurückgehalten, so sehr, dass ich jeden Blickkontakt vermieden habe und niemandem etwas über mein Leben erzählen wollte", erinnert sich die dreifache Mutter. "Das hat mich in eine sehr isolierte Welt geführt."
Des Hypes um ihre Person habe sie sich nicht würdig gefühlt.
"Ich bin meine größte Kritikerin", gesteht Garth, die in ihrem Buch auch den Druck schildert, dünn und schön sein zu müssen, dem sie sich einst beugte. Letzteres habe dazu geführt, dass sie ihre Nahrungsaufnahme reduzierte und sich Brustimplantate einsetzen ließ.
"Ich war so hart zu mir selbst", sagt sie. "Ich habe viele Jahre lang gelitten, war traurig, einfach gequält davon, und das hat sich auf alle Bereiche meines Lebens ausgewirkt."
Scheidung von Peter Facinelli
Auch nach dem Scheitern ihrer Ehe mit dem Schauspieler Peter Facinelli im Jahr 2012 ging Garth sich selbst hart ins Gericht.
An ihrem Tiefpunkt habe sie getrunken und Tabletten eingenommen, bis ihr der Magen ausgepumpt werden musste. Der Zusammenbruch führte zu einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik. Ihre schädliche Coping-Strategie konnte sie dadurch beseitigen. Doch der Schmerz der Zurückweisung machte Garth weiterhin zu schaffen.
"Ich merkte, wie mein inneres Licht immer schwächer wurde. Ich strahlte keine positive Energie mehr aus. Ich konnte es im Spiegel sehen. Ich konnte die negativen Auswirkungen erkennen, die diese Trauer und Wut auf mich hatten. Und dann passierte plötzlich etwas Unerwartetes: Eines Tages sagte ich mir: 'Ich will das nicht länger mit mir herumtragen. Es belastet meine Beziehungen und mein Selbstwertgefühl. Ich muss loslassen. Ich muss ihm vergeben.'"
Fehlgeburten und Trennung auf Zeit
Heute ist Jennie Garth in zweiter Ehe mit dem Produzenten Dave Abrams verheiratet. Doch auch diese Beziehung verläuft nicht ohne Krisen. Das Paar trennte sich sogar vorübergehend für ein Jahr, weil der unerfüllte Kinderwunsch des Paares und erlittene Fehlgeburten sein Eheleben auf die Probe stellte.
2018 erfuhr die Schauspielerin über die Medien, dass ihr Mann inmitten der Trennung auf Zeit vorhätte, die Scheidung einzureichen. In dieser Zeit habe sie viel über Kommunikation und das Vertrauen in den Partner gelernt. "Ich wollte Dave unbedingt ein Kind schenken, weil er jung war und alle seine Freunde Kinder bekamen. Ich dachte einfach, das bräuchte er", sagt sie. "Letztendlich geht es immer darum, es allen recht zu machen", sagt sie. "Wenn man erst einmal wirklich weiß, was man im Leben will, dann wird alles leichter." 2019 kam es zur Versöhnung.
Auch in ihrem Podcast "I Choose Me with Jennie Garth" spricht der ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Star regelmäßig über sehr persönliche Themen und gewährt den Zuhörern tiefe Einblicke in ihr Privatleben. So enthüllte sie darin unter anderem, vor einigen Jahren zwei Fehlgeburten erlitten zu haben. "Es war ein harter, emotionaler Schlag", erinnerte sie sich den Verlust (dazu mehr).
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