Hochgewachsen: 12-jähriger Prinz George schon jetzt so groß wie Mama Kate
Wie die Zeit vergeht: Prinz George wird im Sommer dreizehn Jahre alt. Noch besucht er, wie auch Schwester Charlotte und Bruder Louis, die Lambrook School in Berkshire. Der älteste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate wird noch in diesem Jahr die Schule wechseln, da die Schüler und Schülerinnen dort nur bis zum Alter von 13 Jahren bleiben können. Im September beginnt er die weiterführende Schule.
Prinz George: Mit zwölf Jahren schon hochgewachsen
Auch sonst merkt man, dass sich der einstige royale Wonneproppen zu einem Teenager entwickelt. Zu Ostern stach ins Auge, dass er mit seinen zwölf Jahren in Sachen Körpergröße seiner Mama Kate Konkurrenz macht.
Als die Royal Family am Sonntag den Ostergottesdienst in der St. George's Chapel in Windsor besuchte, fiel auf, dass George in letzter Zeit offenbar einen beachtlichen Wachstumsschub erfahren haben dürfte.
Royal-Fans zeigten sich jedenfalls verblüfft darüber, dass er fast so groß wie Kate wirkte, obwohl diese High Heels trug. "Ich kann es immer noch nicht fassen, wie groß er schon geworden ist… und er ist noch nicht mal 13", kommentierte eine Userin Georges Körpergröße auf Facebook. Ein anderer Nutzer fügte hinzu: "Dass Prinz George (noch nicht 13) fast so groß ist wie seine Mutter in High Heels!"
Auf einigen Fotos wirkte es gar so, als wären Kate und ihr Ältester bereits gleich groß, trotz Stöckelschuhen - was beachtlich ist. Immerhin ist die Princess of Wales 1,75 Meter groß.
Hochgewachsene Persönlichkeiten sind bei den Royals keine Seltenheit. Auch Prinz William ist groß. Der Thronfolger ist Berichten zufolge 1,91 Meter groß, sein Bruder Harry 1,86 Meter. Prinzessin Dianas Körpergröße betrug 1,78 Meter. König Charles III. misst auch 1,78 Meter. Lediglich die verstorbene Queen Elizabeth II. war bekannt für ihre eher kleine Statur. Die Monarchin, die am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren starb, war "nur" 1,63 Meter groß.
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