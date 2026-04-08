Hochgewachsen: 12-jähriger Prinz George schon jetzt so groß wie Mama Kate

Wie die Zeit vergeht: Prinz George wird im Sommer dreizehn Jahre alt. Noch besucht er, wie auch Schwester Charlotte und Bruder Louis, die Lambrook School in Berkshire. Der älteste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate wird noch in diesem Jahr die Schule wechseln, da die Schüler und Schülerinnen dort nur bis zum Alter von 13 Jahren bleiben können. Im September beginnt er die weiterführende Schule.

Prinz George: Mit zwölf Jahren schon hochgewachsen

Auch sonst merkt man, dass sich der einstige royale Wonneproppen zu einem Teenager entwickelt. Zu Ostern stach ins Auge, dass er mit seinen zwölf Jahren in Sachen Körpergröße seiner Mama Kate Konkurrenz macht.

Als die Royal Family am Sonntag den Ostergottesdienst in der St. George's Chapel in Windsor besuchte, fiel auf, dass George in letzter Zeit offenbar einen beachtlichen Wachstumsschub erfahren haben dürfte.

Royal-Fans zeigten sich jedenfalls verblüfft darüber, dass er fast so groß wie Kate wirkte, obwohl diese High Heels trug. "Ich kann es immer noch nicht fassen, wie groß er schon geworden ist… und er ist noch nicht mal 13", kommentierte eine Userin Georges Körpergröße auf Facebook. Ein anderer Nutzer fügte hinzu: "Dass Prinz George (noch nicht 13) fast so groß ist wie seine Mutter in High Heels!"