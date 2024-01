Scheidung bei "Backstreet Boy" AJ McLean

2006 kamen sie zusammen, 2011 heiratete SÀnger AJ McLean seine langjÀhrige Freundin Rochelle Karidis. Im vergangenen Jahr gaben die beiden bekannt, eine Beziehungspause einzulegen. Zu einer Versöhnung kam es seitdem nicht, die beiden lassen sich nun scheiden.

AJ McLean konnte Ehe nicht retten

"Die Ehe ist hart, aber sie ist es wert. Wir haben gemeinsam beschlossen, uns vorĂŒbergehend zu trennen, um an uns selbst und an unserer Ehe zu arbeiten, in der Hoffnung, eine stĂ€rkere Zukunft aufzubauen", hatte der Backstreet-Boys-Star im MĂ€rz 2023 in einem Statement gegenĂŒber TMZ erklĂ€rt. Was an sich noch optimistisch klang, endet jetzt aber in einer Scheidung. Ihre Beziehung konnten der Musiker und seine Frau seitdem nĂ€mlich nicht retten.

