Schauspielerinnen prangern an: Warum die Filmwelt sie alt aussehen lässt

Auf der Leinwand wirkt alles immer so perfekt, selbst wenn zum Beispiel Alicia Vikander (damals 29) als „Lara Croft“, gerade noch einmal so dem Tod entronnen, unter einem Felsen hervorkriecht, ist ihr Teint auch trotz leichter Schmutzspuren noch rosig – Traumfabrik halt.

Gegen Retusche

Und da setzt unter anderem Hollywood-Star Kate Winslet (45) an, die sich strikt gegen Retusche bei ihrer Crime-Serie „Mare of Easttown“ wehrt. „Sie (damit ist ihre Rolle als Ermittlerin Mare gemeint) ist eine voll funktionsfähige, fehlerhafte Frau mit einem Körper und einem Gesicht, das sich auf eine Weise bewegt, die mit ihrem Alter (...) übereinstimmt“, sagte sie dazu der New York Times.