Schauspielerin Ruby Rose: Mehrere Rippen bei Gartenunfall gebrochen

Schauspielerin Ruby Rose hat sich bei der Gartenarbeit eine unangenehme Verletzung zugezogen. Beim Bewässern des Rasens rutschte sie am Pool aus, prallte gegen den Beckenrand und stürzte schließlich hinein, wie in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story zu sehen ist.

„RIP für meine Rippen und für den Rest meines Sommers. Sie sind gebrochen, mehrere. Direkt ins Krankenhaus“, kommentierte Rose die Szene, die von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden sein dürfte.