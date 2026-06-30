Schauspielerin Ruby Rose: Mehrere Rippen bei Gartenunfall gebrochen
Schauspielerin Ruby Rose hat sich bei der Gartenarbeit eine unangenehme Verletzung zugezogen. Beim Bewässern des Rasens rutschte sie am Pool aus, prallte gegen den Beckenrand und stürzte schließlich hinein, wie in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story zu sehen ist.
„RIP für meine Rippen und für den Rest meines Sommers. Sie sind gebrochen, mehrere. Direkt ins Krankenhaus“, kommentierte Rose die Szene, die von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden sein dürfte.
Rose war die erste homosexuelle Schauspielerin, die als „Batwoman“ eine Hauptrolle als TV-Superheldin erhalten hatte. Batwoman ist im Comic-Universum des DC-Verlags das weibliche Pendant zu Batman und heißt mit bürgerlichem Namen Kathy Kane. Sie ist eine lesbische Straßenkämpferin, die in Gotham gegen Kriminelle kämpft.
Rose lebt schon seit ihrem 13. Lebensjahr offen lesbisch. Sie spielte in der TV-Serie „Orange Is The New Black“ und in Filmen wie „John Wick: Kapitel 2“, „Pitch Perfect 3“ und „Meg“ mit.
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