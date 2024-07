Schauspielerin Olivia Munn hat still und heimlich "ja" gesagt

Die Schauspielerin Olivia Munn und ihr Partner John Mulaney haben still und heimlich geheiratet. Das Jawort fand laut dem US-People-Magazin am Wochenende im Rahmen einer "intimen Zeremonie" im Haus eines Freundes im US-Bundesstaat New York statt. Demnach sei bei der Trauung nur der Sohn des Paares und ein Trauzeuge anwesend gewesen.